الدبلوماسية مع مملكة إيسواتيني تظهر لماذا يختار الأفارقة جنسية سانت كيتس ونيفيس عن طريق الاستثمار

لندن8 ديسمبر / كانون أول 2020/PRNewswire/ — وقعت حكومتا اتحاد سانت كيتس ونيفيس ومملكة إيسواتيني اتفاقية إعفاء للحصول على تأشيرة الدخول (الفيزا) هذا الأسبوع. وتم توقيع هذه الاتفاقية، التي تسمى مذكرة التفاهم، سعادة السفيرة ياسمين هاغينز وسعادة السفير ثامي دلاميني. تدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ في 24 كانون الأول/ديسمبر، وتنص على إعفاء مواطني كلا البلدين الذين يحملون جواز سفر ساري المفعول من متطلبات التأشيرة للدخول إلى أي من المنطقتين لمدة 90 يومًا، غير أن تأشيرات العمل والدراسة غير مشمولتين بهذه الاتفاقية. وهذا يشمل أيضًا المواطنين الاقتصاديين الذين حصلوا على الجنسية من خلال برامج الاستثمار للدولة. برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) .

ووفقا لـ سي أس غلوبال بارتنرز وهي شركة استشارية للمواطنة تتخذ من لندن مقراً لها، فقد أبلغ برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس عن زيادة الاهتمام من قبل رجال الأعمال الأفارقة، وخاصة من نيجيريا وجنوب إفريقيا.. وقال البيان إنه في السنوات الأخيرة، سعت جزر سانت كيتس ونيفيس الكاريبية والعديد من البلدان في إفريقيا لتعميق العلاقات الدبلوماسية بينها.

“ولطالما كان برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار خيارا في أوساط الأفارقة الأثرياء. إن الحصول على تأشيرات أمرًا يستغرق وقتًا طويلًا وصعبًا في كثير من الأحيان مما يعني أن السفر يمثل تحديًا بشكل عام لمعظم حاملي جوازات السفر الأفريقية. ويقول ميشا إيميت، الرئيس التنفيذي لسي أس غلوبال بارتنرز، من خلال الحصول على جنسية مزدوجة، يمكنك تنويع خياراتك والوصول إلى بقية العالم بشكل أسهل.

وبغض النظر عن عمليات إغلاق الحدود المؤقتة، يمكن لحامل جواز سفر سانت كيتس ونيفيس زيارة 156 وجهة – بما في ذلك مراكز الأعمال التجارية العالمية – دون الحاجة إلى تأشيرة قبل المغادرة. ومع ذلك، تتسع القائمة بانتظام، حيث يركز وزير الخارجية مارك برانتلي على إقامة علاقات دبلوماسية جديدة واتفاقيات الإعفاء من التأشيرة بانتظام.

تأسس برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس في العام 1984، وهو الأقدم في صناعة هجرة الاستثمار ومعترف به دوليًا كعلامة تجارية ذات معايير بلاتينية. لأكثر من ثلاثة عقود، أتاح البرنامج للمستثمرين الأثرياء وعائلاتهم طريقًا آمنًا ومستقرًا للحصول على جنسية ثانية بمجرد المساهمة في اقتصادها. </1036><1054 . وبعد الخضوع لفحوصات دقيقة، يحصل المتقدمون الناجحون على إمكانية الوصول بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى ما يقرب من 160 وجهة، والحق في العيش والعمل في البلد وخيار منح الجنسية للأجيال القادمة من أفراد عائلاتهم.

تحتل سانت كيتس ونيفيس الآن المرتبة 26 في العالم، مما يمنح الوصول بدون تأشيرة وتأشيرة عند الوصول إلى 156 وجهة. يعتمد هذا على أحدث البيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

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